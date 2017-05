vor 1 Stunde Frontalcrash in Weingartner Unterführung fordert zwei Schwerverletzte

Am Samstagabend um 19.11 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall im Unterführungsbereich der Bahnhofstraße in Weingarten. Es hatte sich dort ein Frontalzusammenstoß mit zwei Pkws ereignet, so die Freiwillige Feuerwehr Weingarten in einer Pressemitteilung.