Frontalcrash: Mehrere Personen verletzt und 50.000 Euro Schaden

Anzeige

Im Gegenverkehr streifte sie einen entgegenkommenden Smart einer 36-jährigen Frau, bevor sie frontal mit einem dahinter fahrenden Mercedes SLK zusammen prallte. Der Smart kam nach dem Streifvorgang ins Schleudern, geriet in den Gegenverkehr und prallte mit einem hinter der Unfallverursacherin fahrenden Porsche eines 48-jährigen Mannes zusammen.

Die Unfallverursacherin wurde in ihrem Auto eingeklemmt. Sie musste aus ihrem Fahrzeug geschnitten werden. Die Frau wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Karlsruher Krankenhaus geflogen. Ihr 80-jähriger Beifahrer wurde leicht verletzt. Im Smart wurde die Fahrerin und ihre 22-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Auf der Rückbank wurde ein 9-jähriger Junge ebenfalls leicht verletzt. Seine 14-jährige Schwester wurde schwer verletzt. Sie wurde mit einem weiteren Rettungshubschrauber in eine Karlsruher Kinderklinik geflogen.

Der 30-jährige Fahrer des SLK wurde leicht verletzt. Neben den beiden Rettungshubschraubern war der Kindernotarzt und ein weiterer Notarzt sowei vier Rettungswagen im Einsatz. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro. Die B 293 war bis 12:15 Uhr voll gesperrt.