Das Technische Hilfswerk (THW) hat in Kolumbien eine Friedensmission der Vereinten Nationen (UN) unterstützt, bei der Waffen unbrauchbar gemacht werden sollten. Mit dabei war auch ein THW-Ortsmitglied aus Karlsruhe.

Insgesamt 56 Kräfte des THW haben deshalb seit August mehr als 8.800 Waffen der FARC-Rebellen unbrauchbar gemacht. Inzwischen konnte die UN-Mission und damit auch der Einsatz des THW erfolgreich abgeschlossen werden. "Für das THW war es eine außergewöhnliche Aufgabe. Ich danke den Helfern für die gute Arbeit“, äußerte sich THW-Präsident Albrecht Broemme über die geglückte Friedensmission.

Mithilfe von Diamant-Trennschleifern und Plasma-Schneidgeräten zerschnitten die THW-Kräfte die Waffen der FARC-Rebellen. Die FARC war eine kolumbianische Rebellen-Gruppe die mit Waffen gegen die kolumbianische Armee kämpfte. Ihre Gewehre, Pistolen und Granatwerfer aus 750 Verstecken hatten die FARC-Rebellen zuvor UN-Beobachtern übergeben. Die UN wiederum übergab die Waffen an das THW zur Vernichtung.

THW als Unterstützer der Friedensmission

Seit dem Friedensschluss zwischen FARC-Rebellen und der kolumbianischen Regierung vor zehn Monaten sorgten die Vereinten Nationen als neutraler Akteur dafür, dass beide Seiten die getroffenen Vereinbarungen einhielten. Dazu zählte unter anderem die Entwaffnung der FARC, die nun mit Hilfe des THW erfolgreich abgeschlossen wurde.

Zusätzlich unterstützte das THW die UN-Friedensmission, indem IT-Experten des THW das Informations- und Kommunikationsnetz für die Mission aufbauten. Fachleute des THW brachten seit Januar dieses Jahres ihre Expertise in den Bereichen Funknetzwerk, Telekomunikation sowie Computer- und Netzwerktechnik ein. Vor Ort in Kolumbien war auch Valentin Zickner vom THW-Ortsverband Karlsruhe. Im Berufsleben ist er Software-Engineer und seit sechs Jahren ehrenamtlich im THW tätig.

Hauptaufgabe seines dreiwöchigen Auslandseinsatzes war die Bereitstellung der IT-Infrastruktur vor Ort. "Beeindruckt hat mich die Zusammenarbeit der dortigen Regierung, den ehemaligen Rebellen und der UN unter einem Dach und dies mit nur einfachen Arbeitsmitteln", so der 27-Jährige in einer Presserklärung des THW. Ehrenamtliches Engagement gerade im Ausland lohne sich. Man sammle Erfahrungen, die man im gewöhnlichen Berufsleben so nie erhälten werde, wird Zickner weiter zitiert.