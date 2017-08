Viele Schulabgänger entscheiden sich nach der Schule für einen Freiwilligendienst. Das Regionalbüro Karlsruhe des Diözesen-Caritasverbands Freiburg vermittelt seit Mai 2011 Freiwillige an Einsatzstellen in Karlsruhe. Viele Stellen bleiben allerdings dennoch unbesetzt.

Sommerzeit ist Übergangszeit - von der Schule ins Studium und ins Berufsleben. Viele Schulabgänger wissen nach dem Abschluss nicht, was sie genau tun wollen und entscheiden sich zunächst für einen Freiwilligendienst. Die sieben Mitarbeiter im Regionalbüro Karlsruhe beraten und informieren alle Interessierten. Zirka 350 Dienststellen wurden im Jahr 2016/2017 an 192 Einsatzstellen in der Region Karlsruhe vermittelt.

Für das Jahr 2017/2018 habe man bis jetzt erst 170 feste Verträge unterschrieben, berichtet Klemens Ellmann, Bildungsreferent im Regionalbüro Karlsruhe der Caritas-Freiwilligendienste im Erzbistum Freiburg. Auch im Vorjahr seien nicht alle Plätze mit Freiwilligen besetzt worden. Ist die Abschaffung des Zivildienstes und der damit wegfallenden "Zwang", einen Freiwilligendienst zu verrichten, der Grund dafür?

Viele freie Stellen in den Einsatzbereichen

"Bei uns gab es seit 2011 kein Kämpfen um Freiwillige", so Ellmann. Überraschenderweise seien die Freiwilligen mit den Stellen mit gewachsen. Ellmann hat eine andere Erklärung für die vielen offenen Stellen: Die vielen unbesetzten Plätze liegen nicht am fehlenden Interesse der Jugendlichen, sondern an den vielen neuen Einrichtungen, vor allem Kitas, die neue Stellen hervorbringen. Deshalb sei es schwieriger, alle Plätze zu besetzen.

"Der Sommer ist eine wichtige Phase für uns, weil jetzt die Absagen der Universitäten verschickt werden. Da kommt dann noch einmal eine zweite Welle an Interessenten zu uns", berichtet Ellmann weiter. Bis Oktober rechne man deshalb wieder mit einer Freiwilligenanzahl von 350 wie im Vorjahr. Seit dem Wegfall des Zivildienstes müssen man aber natürlich mehr Werbung betreiben. Aus diesem Anlass hat der Caritasverband die Videoclip-Reihe "#übertriffdichselbst" ins Leben gerufen, die drei junge Menschen porträtiert, die einen Freiwilligendienst geleistet haben.

Einer von ihnen ist Aniello, 35 Jahre alt. Er ist eigentlich Fachkraft für Lebensmitteltechnik, will aber nach seinem Freiwilligendienst "27 plus" eine Ausbildung zum Pfleger beginnen. "Mir hat der Freiwilligendienst auf jeden Fall geholfen, zu entscheiden, was man im Leben will."

Der Freiwilligendienst ist also nicht nur etwas für junge Leute. Die Dienstform "27 plus" richtet sich speziell an Studienabgänger, Berufswechsler und Frührenter. Die Resonanz für diese Dienstform ist in Karlsruhe allerdings gering: Nur 10 Freiwillige zählte man im Jahr 2016/2017.