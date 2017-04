vor 9 Stunden Landau Frau stirbt im "La Ola"-Freizeitbad: Polizei bittet um Hinweise

Im Freizeitbad "La Ola" in Landau kam es am Freitagnachmittag zum Suizid einer Frau. Das berichtet die Polizei Rheinland-Pfalz in einer Pressemitteilung. Die Polizei bittet Badegäste, die Angaben zur Sache machen können, sich mit der Kriminalpolizei Ludwigshafen in Verbindung zu setzen.