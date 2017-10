vor 46 Minuten Frau in Auto eingeklemmt: Zwei Verletzte nach Unfall bei Weingarten

Am Samstag um 17.20 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in Weingarten, auf der B3, zwischen Karlsruhe-Hagsfeld und Weingarten bei dem zwei Menschen leicht verletzt wurden, darüber informiert die Polizei in einer Pressemitteilung.