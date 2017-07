Die Zukunft des Franz-Rohde-Hauses im Karlsruher Stadtteil Mühlburg sorgte im vergangenen Jahr für hitzige Diskussionen. Wie die Stadt Karlsruhe nun mitteilt, hat der bisherige Eigentümer, die Evangelische Stadtmission, das Gebäude verkauft. Die Stadt kündigt an, ein Vorkaufsrecht prüfen zu lassen.

Die Evangelische Stadtmission hat das denkmalgeschützte Franz-Rhode-Haus an einen Investor verkauft und darüber auch die Stadt in Kenntnis gesetzt. Die neue Eigentümerin der Liegenschaft ist die Ergon Invest GmbH Freiburg.

"Von dem ursprünglichen Plan, ein Pflegeheim für Karlsruher Bürger zu errichten, bei einem zukünftigen Fehlbestand von über 1.000 stationären Plätzen, hat die Stadtmission unter großen Anstrengungen Abstand genommen und damit das von Otto Bartning entworfene denkmalgeschützte Haus erhalten", teilt die Mission in einer Presseerklärung mit. Pflegebedürftige Bürger und ihre Angehörigen und die Evangelische Stadtmission Karlsruhe hätten demnach "als einzige ein Opfer für dieses Werk des Architekten Otto Bartning gebracht".

Nach Angaben der Stadtmission beabsichtigt die Käuferin aus Freiburg, den Bestand zu erhalten. Dennoch will Oberbürgermeister Frank Mentrup unmittelbar mit der Geschäftsleitung des Investors Kontakt aufnehmen, "um noch während der Sommerpause zu einem Gespräch zu kommen". Bei dem Treffen werde es zunächst darum gehen, welche Nutzungen der Käufer plane.

Die Stadt verfügt nach eigener Aussage über ein sogenanntes dingliches Vorkaufsrecht. Ob sie es in diesem Falle ausübe, müsse binnen einer zweimonatigen Frist nach Eingang aller Unterlagen geprüft werden, so Mentrup. "Ich werde alles unternehmen, den Erhalt des Baudenkmals und der beiden 125 Jahre alten Bäume zu sichern", kündigt er an. Im Hauptausschuss im September werde er den Gemeinderat über die Ergebnisse seiner Gespräche unterrichten und ihn damit rechtzeitig in die Entscheidung der Stadt mit einbinden.