Der Sommer hält Einzug in die Region. Auch für die Karlsruher heißt es daher: ab ins Freibad! Bei vielen darf das Smartphone da nicht fehlen. Doch so manchem Bäderbetreiber sind Foto- und Videoaufnahmen allerdings ein Dorn im Auge.Und auch in Karlsruhe hat man ein genaues Auge auf knipsfreudige Bädegäste.

Sollte man Smartphones aus Freibädern aussperren, um Badegäste vor unerwünschten Aufnahmen zu schützen? Mit Beginn Badesaison ist das in vielen Städten ein Thema. Bundesweit wird von Bäderchefs berichtet, die einen schier aussichtslosen Kampf gegen Smartphones und Bilder in sozialen Netzwerken führen. Von belästigten Badegästen ist die Rede, die sich unwohl fühlen, weil sie von anderen Besuchern abgelichtet werden. Auch ein Thema in den Karlsruher Freibädern?

Smartphones in Karlsruher Bädern unerwünscht

"Wir wurden von der Diskussion links überholt", erklärt Karlsruhes Bäderchef Oliver Sternagel im Gespräch mit ka-news. Er hat die Diskussion zu dem Thema verfolgt. Zwar seien immer Menschen mit ihren Smartphones unterwegs - auch in den Schwimmbädern - das sei aber eine allgemeine gesellschaftliche Entwicklung und kein Phänomen, welches nur am Beckenrand zu beobachten sei, so der Bäderchef. Vermehrte Beschwerden über ungewollte Schnappschüsse habe es in den Karlsruher Bädern in der jüngsten Zeit aber nicht gegeben.

Das heißt allerdings nicht, dass hier munter geknipst werden kann. "In unserer Hausordnung ist schon seit Jahren ein Handyverbot aufgeführt", so Sternagel. Und so habe das Personal schon seit einiger Zeit ein Auge auf die Nutzung der Geräte, vor allem im Saunabereich. Fällt einem Bademeister auf, dass jemand Bilder von anderen Badegästen schießt, spricht ihn das Personal an.

Die Reaktionen? "Die allermeisten zeigen Verständnis", so Sternagel, und packen anschließend ihr Smartphone in die Tasche. Hier werde an das Selbstverständnis der Besucher appelliert: "Niemand möchte in der Rutsche fotografiert werden, wenn zum Beispiel die Badekleidung verrutscht." Zumal auch in den Bädern jeder das Recht am eigenen Bild hat und daher vor einer Ablichtung und Verbreitung gefragt werden müsste.

"Komplette Verbannung ist so gut wie unmöglich"

Hin und wieder würden Besucher auch das Personal ansprechen und beispielsweise um Erlaubnis fragen, die Rutschfahrt mit einer Actioncam zu filmen. "Das ist dann meist auch kein Problem, solang sie die Kamera danach wieder einpacken." Zum Telefonieren und Texten sollen sich die Gäste allerdings in den Kassenbereich begeben, um die anderen Badbesucher nicht durch "ständiges Klingeln" bei ihrer Entspannung zu stören, empfiehlt Sternagel.

Die Smartphones komplett aus den Schwimmbädern zu verbannen, sei so gut wie unmöglich, schätzt Sternagel ein. Andere Bäder wie etwa Frankfurt testen derzeit Aufkleber, die auf die Handylinse geklebt werden müssen. Sternagel hält von solchen Maßnahmen wenig. "Hat man eine Hülle, dann funktioniert der Kleber schon nicht mehr ganz so gut", so der Karlsruher Bäder-Chef. Zudem könnten die Sticker schnell wieder entfernt und erneut aufgeklebt werden.

Und so appelliert Sternagel vielmehr an die Besucher, das Handy lieber im Schließfach im Eingangsbereich oder gleich zu Hause zu lassen. Das minimiere auch das Risiko, dass das Mobiltelefon in einem unbeobachteten Moment verschwinde.