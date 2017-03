vor 52 Minuten Weingarten (Baden) Flächenbrand in Weingarten: Berglage erschwert Löschvorgang

Am Samstagmittag um 15.50 Uhr wurde die Feuerwehr Weingarten zu einem Flächenbrand im Bereich Petersberg/ Mittelweg im Bereich des Steinbruchs in Weingarten alarmiert. Da der Mittelweg in diesem Bereich mit Großfahrzeugen nicht zu erreichen ist, wurde die Lage mit dem Einsatzleitwagen erkundet. Vor Ort hatte eine Fläche von ca. 250 Quadratmetern gebrannt die drohte sich auszubreiten.