Gegen 17 Uhr kam es am Samstag zu einem größeren Flächenbrand zwischen Stutensee-Spöck und Bruchsal, wobei sich das Feuer auch im angrenzenden Wald, durch den die A5 verläuft, ausbreitete.

Nach ersten Informationen dauern die Löschmaßnahmen aktuell noch an. Neben Feuerwehren soll laut Zeugenangaben auch ein Polizei-Hubschrauber im Einsatz sein, der die Brandausbreitung aus der Luft verfolgt.

Aktualisierung: Sonntag, 9. Juli:

Aus unbekannter Ursache kam es am Samstagnachmittag um 16.35 Uhr im Gewann "Unterer Vogelsgesang" auf einem abgeernteten Getreidefeld zu einem Flächenbrand, der sich rasch auf eine angrenzende landwirtschaftliche Fläche ausdehnte, so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Letztlich waren rund drei Hektar Stoppelfeld von dem Feuer betroffen. Das Feld brannte auf einer Länge von ca. 350 Metern und einer Breite von ca. 150 Metern und grenzte an zwei Seiten an ein Waldgebiet. In dieses waren die Flammen auch bereits vorgedrungen, teilweise bis zu 50 Metern. Eine weitere Ausbreitung galt es laut Feuerwehr schnellstmöglich zu verhindern, da die Autobahn A5 durch dieses Waldgebiet verläuft.

Die mit massivem Kräfteeinsatz agierende Feuerwehr konnte ein weiteres Übergreifen auf den nahegelegenen Wald weitgehend verhindern. Allerdings bildeten sich an zwei Stellen in einer Größe von rund 40 Ar Brandflächen im Unterholz. Die Löscharbeiten dauerten bis 21.15 Uhr.

Um einen erneuten Brandausbruch zu verhindern, wurden die Stoppelfelder umgepflügt und die betroffenen Waldflächen stark gewässert. Im Einsatz waren rund 130 Feuerwehrleute aus Bruchsal und seinen Ortsteilen, Weingarten, Karlsdorf, Stutensee und Ubstadt-Weiher. Außerdem wurde die Werksfeuerwehr des KIT hinzugezogen.

Vom Rettungsdienst waren 14 Mitarbeiter des DRK und ein Rettungswagen des Malteser Hilfsdienstes vorsorglich am Brandort. Verletzt wurde niemand. Der Schaden im Wald lässt sich noch nicht beziffern. Das Polizeirevier Bruchsal hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Flächenbrand bei Bruchsal Alle Bilder

Weitere Informationen folgen.