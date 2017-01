Am Wochenende haben nach Aussage der Polizei erneut Einbrecher rund um Karlsruhe zugeschlagen. Sowohl Wohnhäuser als auch eine Firma wurden von Unbekannten aufgebrochen. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise.

Goldtaler und -schmuck im Wert von mehreren tausend Euro hat ein Einbrecher laut einer Pressemitteilung der Karlsruher Polizei am vergangenen Freitag in einem Reihenbungalow in der Fridtjof-Nansen-Straße erbeutet. Der Unbekannte hebelte zwischen 8.40 und 22.45 Uhr die Eingangstür auf und durchsuchte anschließend beide Etagen des in Hanglage stehenden Hauses.

Nachdem er fündig geworden war, verließ er das Gebäude über eine rückwärtig gelegene Terrassentür. Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten, wird unter der Telefonnummer 9453290 um seine Meldung beim Polizeiposten Grünwettersbach gebeten. Anrufe außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Durlach unter der Nummer 49070 entgegen.

Schmuck, Bargeld und Zigaretten weg

Und auch in der Region waren Diebe unterwegs. Am Samstag verzeichnete die Polizei Einbrüche in Forst und Dettenheim. Die Einbrecher sind nach Aussage der Polizei zwischen 17.30 Uhr und 20 Uhr in Dettenheim in der Bachstraße in ein Haus eingedrungen und entwendeten Schmuck und Bargeld. In Forst suchten die Täter zwischen 16.30 Uhr und 20 Uhr ein Haus im Taubenweg auf. Sie hebelten ein Fenster auf und erbeuteten auch hier Schmuck und Bargeld.

Darüber hinaus haben sich Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag gewaltsam Zutritt zu einer Firma in der Erbprinzenstraße in Pforzheim verschafft und sämtliche Räume durchwühlt. Hierfür hatten sie zuvor eine Fensterscheibe eingeschlagen. Ob die Täter Beute machen konnten ist noch nicht abschließend geklärt.

Im Fuchsgrabenweg in Pforzheim-Buckenberg schlugen Einbrecher Sonntagnacht zu und drangen über die Glasschiebetüren eines Getränkemarktes in die Verkaufsräume ein. Anschließend nahmen sie nach ersten Erkenntnissen einen Metallständer samt Zigarettenpackungen mit.

Des Weiteren kam es in Königsbach-Stein zu einem Vorfall. Einbrecher verschafften sich hier in der Nacht zum Samstag gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Scheuernstraße. Die Unbekannten hebelten zwischen Mitternacht und Samstagmorgen, 10.00 Uhr die Eingangstüre am Hinterhaus auf und durchwühlten mehrere Schränke. Aus einem Schmuckkästchen erbeuteten sie schließlich mehrere Uhren. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 07231/186-3211 mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord in Verbindung zu setzen.