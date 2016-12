Auch am vergangenen Wochenende haben Diebe die Karlsruher Polizei in Atem gehalten. Sowohl Wohnungen, Firmen als auch ein Kirchengebäude wurden aufgebrochen. In mehreren Fällen bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Wochenende wurde allein bei drei Unternehmen in Durlach eingebrochen. Das berichtet die Karlsruher Polizei in einer Pressemitteilung. Gegen 1.10 Uhr am Samstagmorgen versuchten mindestens zwei Einbrecher sich Zutritt zu einem Firmenareal Auf der Breit zu verschaffen.

Ein Sicherheitsmitarbeiter sah, wie sich zwei männliche Personen um die 30 Jahre mit dunklem Oberteil und Kapuze oder Mütze an dem Zugang zu einer Firmenhalle zu schaffen machten. Auf Ansprache flüchteten sie in Richtung Herdweg und wurden dort aus den Augen verloren. Bei der Überprüfung des Anwesens konnte festgestellt werden, dass bereits der Zugang zu einem Bürokomplex geöffnet und im Innern mehrere Türen aufgebrochen wurden. Über entwendetes Diebesgut ist derzeit noch nichts bekannt.

Polizei bittet Zeugen nach Einbrüchen um Hinweise

Zwischen Sonntag, 1.15 Uhr und 08.20 Uhr, brachen Diebe in einen Verkaufsladen in der Durlacher Westmarkstraße ein. Hier entwendeten sie einen kleineren Betrag Bargeld und entkamen unerkannt. Ebenfalls in der Westmarkstraße gelangten Einbrecher in der Zeit zwischen Samstag, 16 Uhr bis Montag, 1.30 Uhr in eine Bäckerei.

Nachdem sie das Rolltor geöffnet hatten wurden sie möglicherweise gestört, weshalb sie von ihrer weiteren Tatausführung abließen. Der Sachschaden beziffert sich auf insgesamt mehrere hundert Euro. "Zeugen wenden sich mit Hinweisen bitte unter der Telefonnummer 0721 4907-0 an das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach", so die Polizei.

Einbruch in Arztpraxis

Es waren nicht die einzigen Vorfälle in Karlsruhe: Unbekannte Täter sind zwischen Freitagabend und Montagmorgen in eine Arztpraxis in der Gartenstraße eingebrochen. Die Diebe hebelten die Eingangstür auf und gelangten so in die Räumlichkeiten, wo sie den Empfangsbereich durchwühlten und Bargeld in unbekannter Höhe entwendeten.

Bei zwei weiteren Praxen desselben Gebäudes waren weitere Hebelspuren an den Eingangstüren vorhanden. Hier waren die Täter jedoch aus unklaren Gründen gescheitert. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht genau beziffert werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern machen können werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier West unter 0721/939-4611 in Verbindung zu setzen.

Mehrere Bruchsaler werden Opfer von Einbrechern

Und auch in der Region trieben Diebe ihr Unwesen. In Bruchsal suchten Einbrecher am Wochenende allein vier Wohnungsanwesen heim, wie die Karlsruher Polizei weiter mitteilt. Zwischen Freitag, 13 Uhr und Sonntag, 16 Uhr hebelten Unbekannte ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Balthasar-Neumann-Straße auf. Das Haus wurde komplett durchsucht. Der Diebstahlschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 1.000 Euro geschätzt.

Nach dem Einschlagen einer Fensterscheibe stiegen Unbekannte am Samstag, zwischen 13 Uhr und 19.30 Uhr in ein Wohnungswesen im Mozartweg ein. Sämtliche Räume und Behältnisse wurden durchsucht. Der Diebstahlschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen.

Am späten Samstagabend hebelten Unbekannte zudem ein Fenster einer Erdgeschoßwohnung in der Straße Hagelkreuz auf. Die Räume der Wohnung wurden durchsucht und Schmuck gestohlen. Eine Mitbewohnerin hörte gegen 22 Uhr Geräusche aus der Wohnung, nahm aber an, dass diese von den Mietern stammen. Der Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Am Sonntag, zwischen 16.30 Uhr und 19.30 Uhr, wurde darüber hinaus in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Franz-Bläsi-Straße eingebrochen. Es wurden Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe gestohlen. Der oder die Täter gingen anschließend durch das Treppenhaus zur leerstehenden Wohnung im ersten Obergeschoß und hebelten die Zugangstüre auf. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Diebe klauen Fernseher aus Kirche

Und auch in Pforzheim mussten die Beamten ausrücken. Beim Einbruch in ein Kirchengebäude in der Bayernstraße am Sonntag zwischen 11.30 Uhr und 20.15 Uhr sind die Täter offensichtlich gestört worden. Nachdem sie gewaltsam in das Gebäude eingedrungen waren und es durchsucht hatten, stellten sie elektronische Geräte zum Abtransport bereit. Lediglich einen Fernseher nahmen sie mit.

Ob Einbrecher bei einem Wohnungseinbruch in der Belchenstraße Beute machten, muss noch geklärt werden. Die Täter hebelten am Sonntag zwischen 13.30 Uhr und 20 Uhr eine Türe zu dem Wohnhaus auf und gelangten so in die Räume, wo sie Schränke und Behältnisse durchwühlten. Zeugenhinweise werden an die Polizeirevier Pforzheim Nord, Telefon 07231 186-3211 oder Pforzheim Süd, unter der Telefonnummer 07231186-3311, erbeten.

Einbruch in Neubau

Elektrowerkzeuge im Wert von circa 15.000 Euro haben Einbrecher am Wochenende aus einem Sporthallen-Neubau in der Neuen Herrenalber Straße in Dobel entwendet.

Nach den Feststellungen des Polizeipostens Bad Herrenalb hatten die Täter zwischen Samstag, 17 Uhr, und Montagfrüh eine der drei Eingangstüren überwunden und dann im Erdgeschoss eine festverankerte Bautür aus dem Rahmen gehebelt. Nachdem sie in der Folge mehrere Bohrhämmer, Akkuschrauber, Sägen und andere Geräte der Marken Makita und Hilti an sich gebracht hatten, setzten sie die Tür wieder ein und entkamen vermutlich mit einem Fahrzeug in unbekannte Richtung.

Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten, wird unter Telefon 07083/2426 um seine Meldung gebeten. Anrufe außerhalb der Bürozeiten nimmt der Polizeiposten Bad Wildbad unter der Nummer 07081/93900 entgegen.

Fitness-Studio und Büros im Visier

Des Weiteren sind Unbekannte übers Wochenende in drei Pforzheimer Geschäfte eingebrochen. Am Gebäude eines Fitness-Studios in der Ispringer Straße hebelten sie ein Fenster auf und durchsuchten dann in den Räumen sämtliche Schubladen. In den Büros brachen sie Aktenschränke auf und entkamen mit Bargeld. Ein Multifunktionsgerät ein Computer und Wechselgeld erbeuteten Einbrecher in einem Massagestudio in der Brettener Straße.

Sie hebelten auch hier eine Türe auf und gelangten dann in die Räume. In der Blücherstraße drangen die Täter in ein Büro ein, indem sie eine Scheibe einwarfen. Das Diebesgut bestand hier aus ein wenig Bargeld und zwei Laptops. Der Sachschaden dürfte insgesamt bei rund 2.000 Euro liegen.