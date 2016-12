Pünktlich zum Wochenende: Der Blankenlocher Weihnachtsmarkt eröffnet am 10. und 11. Dezember seine Tore. Rund um das Kerns-Max-Haus und den Neuen Markt werden Kunsthandwerk, Weihnachtskonzerte und viele Aktionen für Kinder angeboten.

Am Samstag, 10. Dezember wird Oberbürgermeister Klaus Demal um 15.30 Uhr gemeinsam mit der Stadtteilausschussvorsitzenden Silvia Duttlinger sowie mit Gesang vom Chor der Pestalozzi-Grundschule den Blankenlocher Weihnachtsmarkt eröffnen. An den dekorierten Weihnachtshütten beim Kerns-Max-Haus und am Neuen Markt mit Einbindung der Michaeliskirche kann an beiden Tagen gebummelt, probiert und gekauft werden, so die Stadt Stutensee in einer Pressemitteilung.

Kunsthandwerk und internationale Spezialitäten

Wer Interesse an Kunsthandwerk hat, kann die Ausstellung im Alten Schulhaus besuchen. Ausgestellt werden dort unter anderem Schmuck-Unikate, Gebrauchs- und Deko-Keramik, Seidenmalerei, Filzkunst und Stricksachen. Außerdem ist das Museumscafé im Kerns- Max-Haus geöffnet und auch in der historischen Gutenberg Druckstube finden Aktionen statt.

An den Essensständen können sich die Besucher auf nicht nur auf Deftiges, Süßes und Punsch freuen, sondern auch auch auf eritreische oder srilankanische Spezialitäten. Das zur Jahreszeit passende Programm hält auch viele Angebote für Kinder bereit, wie beispielsweise den Steichelzoo oder eine Märchenerzählerin. Am Samstag wird der Nikolaus Dambedei an alle Kinder verteilen.

Öffnungszeiten: Samstag von 15 bis 21 Uhr und Sonntag von 12 bis 20 Uhr. Im Rahmen des Weihnachtsmarktes wird auch der neue Bildband „Stutensee“ am Sonntag im Alten Schulhaus als Geschenkedition verkauft.