vor 1 Stunde Karlsruhe Feuer in Stutenseer Hochhaus: Kein Hinweis auf Brandstiftung

Nach dem Brand in einem Hochhaus in Stutensee, bei dem am Dienstagmorgen zwei Menschen umkamen, laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft mitteilen, ist die Brandursache noch immer unklar. Ein Verbrechen ist laut den Ermittlern allerdings unwahrscheinlich.