Feuer in Grötzingen: Kellerbrand in Einfamilienhaus

Wie die Karlsruher Polizei auf Nachfrage von ka-news bestätigt, kommt es derzeit zu einem Einsatz in der Karl-Leopold-Straße im Karlsruher Stadtteil Grötzingen. Nach ersten Informationen ist hier gegen 15.45 Uhr ein Brand in einem Keller ausgebrochen.

Sowohl die Polizei als auch die Feuerwehr sind derzeit vor Ort. Wie ein Sprecher der Karlsruher Polizei erklärt, sollen sich nach aktuellem Kenntnisstand keine Personen mehr im Gebäude finden. Zur Brandursache ist derzeit noch nichts bekannt.

Aktualisierung: Dienstag, 8.20 Uhr

In dem Einfamilienhaus kam es im Keller zu einer Verpuffung an der Heizungsanlage, daraus entwickelte sich laut Feuerwehr in der Folge ein Kellerbrand. Der Wohnungsinhaber konnte sich selbst aus der Wohnung retten, musste jedoch nach Behandlung vor Ort in ein Karlsruher Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr schätzt den Sachschaden auf 20.000 Euro.