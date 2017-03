Festnahme in Karlsbad: Diebe klauen Kleingeld aus Auto

Dank des Hinweises eines aufmerksamen Nachbarn, konnten Polizeibeamte in der Nacht auf Freitag in Karlsbad zwei Personen vorläufig festnehmen, die zuvor Kleingeld aus einem Audi entwendet hatten.

Ein Anwohner der Melanchthonstraße verständigte gegen 2.30 Uhr die Polizei, da sich zwei verdächtige Personen am Auto seines Nachbarn zu schaffen machten. Als die alarmierten Beamten kurz darauf am Tatort eintrafen, waren die beiden Männer bereits geflüchtet. "Anhand der Spurenlage war davon auszugehen, dass die zwei Täter aus dem vermutlich unverschlossen abgestellten Audi geringe Mengen Münzgeld erbeutet hatten", berichtet die Polizei in einer Pressemeldung.

Bei der eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei schließlich zwei Männer in der Nähe des Tatorts einer Kontrolle unterziehen. Und tatsächlich: Neben einer Taschenlampe und Handschuhen hatten die Tatverdächtigen zudem das aus dem Audi fehlende Kleingeld in passender Stückzahl bei sich. Nach Beendigung der erforderlichen Maßnahmen wurden beide Personen wieder auf freien Fuß gesetzt.