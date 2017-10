Festnahme in Bulach: Mann schlägt auf Ex-Freundin und Polizisten ein

Die Polizei hat am Donnerstag einen 35-Jährigen in Karlsruhe festgenommen. Dem Mann wird vorgeworfen, seine ehemalige Lebensgefährtin misshandelt und Polizeibeamte angegriffen zu haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wird der vorbestrafte Mann einem Haftrichter vorgeführt.

Wie aus einer gemeinsamen Pressemitteilung der Karlsruher Polizei und der Staatsanwaltschaft hervorgeht, hatte der 35-Jährige am Donnerstagabend seine ehemalige Lebensgefährtin um eine Aussprache gebeten. Beide seien daraufhin in einem Auto auf einen Feldweg im Unterweingartenfeld gefahren. Im Auto soll der Beschuldigte seine Ex-Partnerin am Verlassen des Fahrzeugs gehindert und massiv geschlagen haben.

Als der Geschädigten gegen 4.30 Uhr die Flucht aus dem Wagen gelungen sei, habe er sie verfolgt und überwältigt, berichten Polizei und Staatsanwaltschaft. Zeugen, die auf die Situation aufmerksam wurden, kamen der Frau zu Hilfe und hielten den Beschuldigten bis zum Eintreffen der Polizei fest.

"Den Polizisten trat er aggressiv gegenüber, er schlug und trat nach ihnen. Gegen seine Festnahme wehrte er sich vehement. Bei den Widerstandshandlungen zog er sich Verletzungen am Arm und Gesicht zu und musste zunächst in einem Krankenhaus behandelt werden", heißt es im Pressebericht. Der Mann muss sich jetzt wegen Körperverletzung, Nötigung und tätlichem Angriff auf Polizeibeamte verantworten.