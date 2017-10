Einige städtische Einrichtungen bleiben aufgrund der anstehenden Feiertage am Dienstag, 31. Oktober (Reformationstag), und Mittwoch, 1. November (Allerheiligen) am Montag geschlossen oder ändern ihre Öffnungszeiten.

So wird die Stadtverwaltung Karlsruhe am Montag, 30. Oktober, nicht geöffnet sein. Damit entfallen auch die üblichen Sprechzeiten für Bürger an diesem Tag. Der Service in den Bereichen Sicherheit und Daseinsvorsorge wird nach Stadtangaben allerdings gewährleistet sein. Die Sozial- und Jugendbehörde sowie der Soziale Dienst und die Hauptabteilung Beratung werden in reduzierter Besetzung erreichbar sein.

Die städtischen Kindertagesstätten und Schülerhorte stellen an diesem Tag eine Notbetreuung sicher. Auch Feuerwehr, Straßenreinigung, Friedhofsmitarbeiter und Abfallsammlung werden im Einsatz sein. Durch die Feiertage werden sich allerdings die Abholtermine der städtischen Müllabfuhr verschieben. Restmüll, Wertstoff, Bioabfälle und Papier werden am vorausgehenden Samstag, den 28. Oktober, abgeholt werden, da das Amt für Abfallwirtschaft an den Feiertagen nicht im Einsatz sein wird.

Die genauen Termine zur Leerung sind im Abfallkalender unter www.karlsruhe.de/abfall abrufbar. Auskunft darüber gibt es auch telefonisch über die Behördennummer 115. Geschlossen bleiben am Montag alle Wertstoffstationen, die Umladestation im Rheinhafen, die Schadstoffannahmestelle sowie die Kompostierungsanlagen in Knielingen und Grötzingen.

Bäder mit Sonderöffnungszeiten, Zoo mit Winteröffnungszeiten

Bei den Karlsruher Bädern gelten an den beiden Feiertagen Sonderöffnungszeiten: Das Europabad Karlsruhe sowie die Therme Vierordtbad haben am 31. Oktober und am 1. November jeweils von 10 bis 23 Uhr geöffnet, im Fächerbad kann an diesen Tagen von 9 bis 20 Uhr geschwommen werden, im Weiherhofbad von 9 bis 17 Uhr und im Adolf-Ehrmann-Bad von 9 bis 18 Uhr. Das Hallenbad Grötzingen bleibt geschlossen, das Sonnenbad öffnet von 10 bis 17 Uhr seine Pforten.

Die Stadtteilbibliotheken in Durlach, Mühlburg Grötzingen und Neureut sind am Montag, 30. Oktober, geschlossen. Auch der Medienbus wird an diesem Tag nicht fahren. Darüber hinaus ändert der Zoo Karlsruhe ab 1. November seine Öffnungszeiten und stellt auf die Winteröffnungszeiten um. Der Zoo ist dann nur noch von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Die Tierhäuser schließen um 17 Uhr. Der Aufenthalt im Zoologischen Stadtgarten selbst soll bis zum Einbruch der Dunkelheit möglich sein.