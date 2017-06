vor 1 Stunde Karlsruhe Feiern statt Parken: Studenten laden zum Parkplatzfest ein!

Statt Autos tummeln sich am Freitag, 30. Juni, wieder hunderte Studenten und Feierwütige auf dem Parkplatz zwischen den Wohnblöcken in der Willy-Andreas-Allee. Die Bewohner der Wohnheime laden an diesem Tag zu ihrem traditionellen Parkplatzfest ein.

Unbestätigten Angaben zufolge handelt es sich um das zweitgrößte Studentenfest der Fächerstadt. Mittlerweile hat Parkplatz-Fest eine große Tradition in Karlsruhe, findet es doch mittlerweile seit mehr als drei Jahrzehnten statt. Die Bewohner der Wohnheime veranstalten das Fest jedes Jahr, traditionell am letzten Freitag im Juni.



An den Festständen bieten die einzelnen Stockwerke verschiedene Speisen und Getränke zu studentenfreundlichen Preisen an. Ausgewählte lokale Live-Bands sollen für die passende Stimmung sorgen.

So können die Gäste, wenn es nach den Veranstaltern geht, ein Fest mit kulinarischen Köstlichkeiten, guter Musik und unkompliziertem, studentischem Flair genießen. Ein möglicherweise erwirtschafteter Gewinn soll der Heimverwaltung der einzelnen Wohnheime zu Gute kommen.