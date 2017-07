vor 43 Minuten Stutensee-Blankenloch Feiern in Blankenloch: Lembacher Weg lädt zum 9. Straßenfest

Am kommenden Wochenende verwandelt sich der Lembacher Weg in Blankenloch in eine Feiermeile: Von Freitag bis Samstag findet hier die neunte Auflage des Lembacher Weg Festes statt. In einer Pressemitteilung verraten die Organisatoren, was die Besucher erwartet.