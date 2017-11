Feierliche Einweihung: Postgalerie Karlsruhe erstrahlt in neuem Licht

Am Donnerstagabend wurde eine neue Außenbeleuchtung bei der Postgalerie Karlsruhe in Betrieb genommen. Oberbürgermeister Frank Mentrup drückte den symbolischen Lichtschalter.

Ab sofort erstrahlt die Postgalerie am Europaplatz in einem neuen Licht. Wie das Centermanagement in einer Pressemeldung berichtet, sei damit das Ergebnis einer jahrelangen Planung zu sehen. Zur Einweihung wurde eine Show mit Fassadenkletterern und einem Feuerwerk inszeniert.

"Zahlreiche Besucher, Kunden und Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur der Stadt Karlsruhe sowie die Eigentümer der Postgalerie und Centermanager Andreas Thielemeier zeigten sich begeistert von der modernen und energieeffizienten Beleuchtung, mit deren Hilfe die imposante Gebäudefassade künftig in neuem Glanz erstrahlen wird", heißt es in der Pressemeldung zur Einweihung.

Bereits seit 2001, also seit Bestehen der Postgalerie als Einkaufszentrum, sei man auf der Suche nach einer geeigneten Beleuchtung für den Außenbereich gewesen, um "das neobarocke, denkmalgeschützte Gebäude auch nachts in voller Pracht präsentieren zu können." Nun habe man sich nach jahrelanger Planung mit dem Denkmalschutz auf eine dauerhafte Beleuchtung geeinigt.

Entworfen habe die Installation der Lichtgestalter Dirk Mailänder. Nach Angaben des Centermanagements wurde das Konzept folgendermaßen begründet: "Es war uns wichtig, die historischen Details dieses Gebäudes ins Licht zu bringen um der Geschichte dieses Karlsruher Hauses und seiner besonderen Architektur gerecht zu werden. So gibt das Licht den Anreiz zum 'denk mal' an das Denkmal."