Durch Teile von Rintheim rollen zu viele Lastwagen, so die Kult-Fraktion im Karlsruher Gemeinderat. Ihre Idee: Ein Durchfahrverbot für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen. Damit soll Ruhe im nördlichen Teil des Weinwegs einkehren.

Die Kult-Fraktion beantragt eine Tonnagebegrenzung für den nördlichen Weinweg. Das berichtet sie in einer Meldung an die Presse. Damit solle fehlgeleiteter Schwerlastverkehr, der eigentlich in das Gewerbegebiet im südlichen Weinweg will, in Rintheim zukünftig vermieden werden.

Aus Sicht der Verantwortlichen, macht der Bürgerverein Rintheim immer wieder darauf aufmerksam, dass fehlgeleitete LKW über den zunächst einladend breiten nördlichen Weinweg in die Gassen Alt-Rintheims geraten. "Dort rumpeln dann zu nächtlicher Zeit 40-Tonner durch die zugeparkten engen Straßen, drücken Poller und Straßenschilder um und ruinieren das Pflaster der Gehwege", beschreibt Stadtrat Uwe Lancier, selbst Rintheimer, die Situation.

Die Kult-Fraktion schlägt deshalb vor: Nördlich der Einmündung der Heinrich-Wittmann-Straße soll eine Tonnagebegrenzung für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen erlassen werden. An den umliegenden Kreuzungen Ostring, Käppelestraße und Gerwigstraße sollen Hinweisschilder zu Großmarkt und Gewerbegebiet am Weinweg angebracht werden.

Für die Anwohner würde sich wenig ändern: Im betroffenen Teil von Alt-Rintheim gebe es für schwere LKW auch sonst kein Ziel. "Eine bürgerfreundliche Lösung zu geringen Kosten", ist Lancier überzeugt, der für die Rintheimer auf eine schnelle Umsetzung der Idee hofft. Von der ebenfalls denkbaren Lösung, den nördlichen Teil des Weinwegs umzubenennen, hält die Kult-Fraktion nichts. "Jeder kann sich vorstellen, welcher Ärger und welche Probleme sich für die Anlieger ergeben, wenn sich plötzlich ihre Anschrift ändert", gibt Lancier zu bedenken.

Ursache der Falschfahrten: Der Weinweg ist in zwei sehr unterschiedliche Straßenzüge gegliedert. Diese sind durch eine nur für den Fuß- und Radverkehr geeignete Bahnunterführung getrennt. Lastkraftwagen auf dem Weg zum Großmarkt würden durch ihre Navigationsgeräte aufgrund der nicht eindeutigen Zielbezeichnung oft auf die "falsche Fährte" gelockt und in den nördlichen Teil des Weinwegs geleitet.