vor 3 Stunden Karlsruhe Faustschlag ins Gesicht: 19-Jähriger verletzt Polizisten schwer

Am Sonntag wurde ein Polizist in Karlsruhe von einem 19-Jährigen durch einen Faustschlag schwer verletzt. Das berichtet die Polizeipressestelle am Montag. Die Streife war wegen einer Familienstreitigkeit gerufen worden.