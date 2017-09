Nach monatelangen Ermittlungen ist der Karlsruher Polizei am Montag ein großer Schlag gegen einen Drogenring gelungen. Fünf Beschuldigte sitzen nun in Haft.

Am Montag klickten bei fünf Männern die Handschellen: Ihnen wird der unerlaubte Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen. Mit der Verhaftung sei es der Polizei gelungen, eine Drogenbande zu zerschlagen, teilen die verantwortlichen Stellen am Freitagmittag mit.

Wie es im Pressebericht weiter heißt, sei es am vergangenen Sonntag zur Anlieferung von vier Kilogramm Marihuana in die Wohnung des 38-jährigen Hauptbeschuldigten im Landkreis Karlsruhe gekommen. "Bei der Übergabe in dessen Wohnung schlug das eingesetzte Mobile Einsatzkommando zu und nahm neben dem Hauptbeschuldigten vier weitere Personen fest."

Darunter befanden sich nach Polizeiangaben zwei aus Frankfurt angereiste Beschuldigte montenegrinischer Herkunft im Alter von 40 und 42 Jahren. Diese stehen im Verdacht, die Lieferanten des Marihuanas zu sein. Im Zuge der weiteren polizeilichen Maßnahmen klickten auch bei zwei 24 und 51 Jahre alten mutmaßlichen Abnehmern und Zwischenhändlern die Handschellen.

Drogen, Waffen und Geld beschlagnahmt

Bei mehreren Wohnungsdurchsuchungen konnten die Beamten insgesamt fast acht Kilogramm Amphetamin, mehr als ein Kilogramm Kokain, über sieben Kilogramm Marihuana und fast vier Kilogramm Haschisch sicherstellen. "Bemerkenswert dabei war der sehr hohe Reinheitsgehalt des noch ungestreckten Amphetamins", heißt es von der Polizei weiter. Den Marktwert der sichergestellten Drogen schätzen die Beamten auf über 200.000 Euro ein.

Neben den Drogen konnten auch mehrere Hieb- und Stichwaffen sowie ein als Taschenlampe getarnter Taser aufgefunden werden. Darüber hinaus führten die polizeilichen Maßnahmen zur Beschlagnahme von zirka 83.000 Euro Bargeld, das offensichtlich aus den umfangreichen Drogengeschäften erwirtschaftet worden war. Eine in Frankfurt veranlasste Durchsuchung führte außerdem zur Sicherstellung von zahlreichen Mobiltelefonen, die aus Diebstählen stammten.