Während der Narretei in Karlsruhe müssen die Bürger mit Änderungen und Einschränkungen des städtischen Services rechnen. Betroffen sind die jeweiligen Einrichtungen im Zeitraum vom 25. Februar bis 1. März.

Der Fastnachtsdienstag mit dem Karlsruher Umzug ist für viele Faschingsfreunde ein Höhepunkt. An diesem Tag wird es aber zu einigen Einschränkungen kommen. Auch die Tage davor und danach gilt es zu bedenken. So bleiben am kommenden Dienstag, 28. Februar, alle Rathäuser geschlossen, die Behördenrufnummer 115 ist aber wie üblich von 8 bis 18 Uhr erreichbar.

Änderungen der Öffnungszeiten

Einige Veränderungen ergeben sich bei den Abholzeiten der Müllabfuhr, die am 28. Februar in einigen Teilen in Karlsruhe nicht im Einsatz ist. (Die genauen Abholtermine sind hier (externer Link) aufgelistet.) Die Abholtermine in Grötzingen, Grünwettersbach, Hohenwettersbach, Palmbach und Stupferich bleiben allerdings so wie vorgesehen. In Neureut werden Wertstoff- und Biomüll erst am 1. März, eingesammelt. Alle Wertstoffstationen, die Umladestation, die Schadstoffannahmestelle und Kompostierungsanlagen sind Fastnachtsdienstag zu.

Wer während der Fastnachtszeit ausgiebig lesen möchte, sollte sich rechtzeitig mit Büchern eindecken. Geschlossen haben die Stadtbibliothek im Neuen Ständehaus, die Jugendbibliothek im Prinz-Max-Palais, die Amerikanische Bibliothek sowie die Stadtteilbibliotheken Durlach, Mühlburg, Grötzingen, Neureut und Waldstadt. Auch der Medienbus verkehrt an diesem Tag nicht.

Museumsbesucher sollten berücksichtigen, dass das Pfinzgau- und das Karpatendeutsche Museum in der Karlsburg am Sonntag, 26. Februar, wegen des Durlacher Umzugs geschlossen. Das Stadtmuseum (Prinz-Max-Palais) am bleibt am Dienstag, 28. Februar, zu. Nicht betroffen ist hingegen der Zoologische Stadtgarten, der für seine Besucher weiterhin zu den normalen Uhrzeiten öffnet.

Tausche Clownsnase mit Badehose

Wer hingegen lieber schwimmen möchte, kann sich weiterhin in den Bädern vergnügen. Eine Besonderheit gibt es aber am 25. Februar im Neureuter Adolf-Ehrmann-Bad (AEB): Ein "Faschings-Spielfest" lädt kleine Gäste von 14 bis 17 Uhr zu einer kleinen Faschingsfeier im Bad samt Kostümprämierung ein. Geschlossen hat das Bad am Montag und Dienstag.

Ansonsten hat das Europabad am Fastnachtssonntag, Rosenmontag und Fastnachtsdienstag ab 10 Uhr geöffnet, Sonntag bis 21 Uhr, Montag und Dienstag sogar bis 23 Uhr. Die Therme Vierordtbad ist Sonntag von 10 bis 20 Uhr, Montag 14 bis 23 Uhr, und Dienstag 10 bis 23 Uhr nutzbar. Das Fächerbad öffnet am Sonntag von 9 bis 20 Uhr, Montag von 10 bis 22 Uhr und Dienstag von 6 bis 22 Uhr.

Das Hallenbad Grötzingen schließt nur am Fastnachtsdienstag. Sonntag steht es von 9 bis 12 Uhr und am Montag von 14 bis 17 Uhr offen. Das Sonnenbad hat an allen drei Tagen ab 10 Uhr geöffnet. Am Sonntag kann dort bis 17 Uhr, am Montag bis 20 Uhr und am Dienstag bis 22 Uhr geschwommen werden.