Karlsruhe Farbschmierereien: Unbekannte verwüsten Rohbau in Karlsruhe

Unbekannte drangen in der Nacht zum Sonntag in einen Rohbau einer in der Benzstraße ansässigen Fabrik ein und richteten durch Farbschmierereien einen Schaden von mehreren tausend Euro an.