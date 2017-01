vor 1 Stunde Karlsruhe Fans und Follower: Karlsruhe in sozialen Netzen beliebter als Stuttgart!

Eine Social-Media-Analyseseite hat herausgefunden, was viele sicherlich schon wussten: Karlsruhe ist beliebte als Stuttgart. Zumindest was die Fan-Zahlen auf Facebook, Twitter und Co. angeht.