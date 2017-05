Beim Fußball-Zweitligaspiel Karlsruher SC gegen Dynamo Dresden kam es am Wochenende zu Ausschreitungen. Dabei wurden laut Polizei 21 Ordner und 15 Polizisten verletzt. Innenminister Thomas Strobl (CDU) verurteilte die gewaltsamen Zwischenfälle und kündigte einen Sicherheitsgipfel an.

Wie die Polizei mitteilt, machten sich am Sonntag bereits im Vorfeld des Spiels rund 1.500 Dynamo-Anhänger im Rahmen des angekündigten Fanmarschs auf ihren Weg vom Technologiepark hin zum Wildparkstadion. Auf ihrer planmäßig verlaufenden Route über die Hagsfelder Allee bis hin zum Adenauerring kam es jedoch mehrfach zu massivem Einsatz von Pyrotechnik in Form von Sprengkörpern, Bengalfackeln und Rauchbomben. Dabei bewarfen die Dresdner nach Angaben der Polizei zum Teil gezielt die begleitenden Einsatzkräfte, wodurch diese Verletzungen erlitten.

Nachdem die Polizei die Besucher bis hin zum abgesperrten Stadionbereich des Gästeeingangs begleitet hatten, überrannten die Dynamo-Fans in einer gezielten Aktion die dort eingesetzten Ordner, so dass eine Vielzahl von Personen gewaltsam und unkontrolliert in das Stadion gelangen konnte. Hierbei verletzten sie 21 Ordner. Das geht aus einer Pressemitteilung der Polizei hervor.

"Nur durch das beherzte Eingreifen der Polizeikräfte konnte der Zustrom wieder in kontrollierte Bahnen gelenkt werden. In diesem Zusammenhang war auch der Einsatz von Schlagstock und Pfefferspray erforderlich", so die Polizei.

Der ebenfalls angekündigte und parallel verlaufende Fanmarsch der Anhänger des Karlsruher SC aus der Innenstadt zum Stadion mit etwa 750 Teilnehmern verlief unterdessen laut Polizei völlig störungsfrei. Während die Dynamo-Fans auch in ihrem Gästeblock immer wieder pyrotechnische Gegenstände zündeten, verlief die Nachspielphase - insbesondere der polizeilich begleitete Rückmarsch zum Technologiepark - ohne größere Zwischenfälle.

"Das können wir nicht einfach ignorieren"

"Wir mussten bei einem Fußballspiel wieder Dinge sehen, die wir wirklich nicht sehen wollen", sagte Strobl mit Blick auf die Ausschreitungen am Rande des Spiels am Sonntag in Karlsruhe. "Das können wir nicht einfach ignorieren. Das zeigt, wie notwendig es ist, dass wir uns intensiv mit dem Thema beschäftigen."

Strobl hat bereits einen Sicherheitsgipfel angekündigt, bei dem alle Beteiligten an einen Tisch gebracht werden sollen, um nach Lösungen gegen die Gewalt zu suchen. Auslöser für das gestiegene Interesse der Landesregierung am Thema Stadion-Sicherheit war das Derby zwischen dem VfB Stuttgart und dem Karlsruher SC am 9. April. Bei der Zweitliga-Partie waren unter anderem aus dem KSC-Block Leuchtraketen aufs Spielfeld gefeuert worden. Das Fußballspiel stand zeitweise kurz vor dem Abbruch.