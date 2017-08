Ein vermeintliches Paket für eine Arztpraxis wurde am vergangenen Freitag für einen Karlsruher Pizzaservice zum teuren Ärgernis. Wie die Polizei berichtet, saß der Pizzaservice bei der Entgegennahme des Päckchens einem Betrüger auf. Und es ist nicht der erste Vorfall dieser Art in der Fächerstadt.

Die Karlsruher Polizei schildert in ihrem Pressebericht den Vorfall wie folgt: Ein Unbekannter rief am Freitagabend bei einem Pizzaservice in der Weststadt an und gab sich als Arzt einer Praxis aus, die sich tatsächlich auch in unmittelbarer Nachbarschaft befindet. "Der angebliche Arzt fragte nach, ob es möglich sei, ein Paket für ihn in Empfang zu nehmen und den entsprechenden Betrag dafür auszulegen. Bereitwillig halfen die Nachbarn aus und so geschehen", so berichtet es die Polizei.

Erst nachdem die Pakete nicht abgeholt wurden, flog der Schwindel auf. Im Fall des Pizzaservices befanden sich neu verpackte Batterien in dem Versandpäckchen. Der Polizei ist aber auch ein zweiter Fall mit einer ähnlichen Betrugsmasche vom 4. August bekannt. Opfer war in diesem Fall ein asiatisches Restaurant in der Durlacher Allee. Insgesamt wurden bei beiden Vorfällen über 300 Euro erbeutet.

Die Polizei bittet nun um Mithilfe: Der Paketbote war nach Angaben der Polizei 45 bis 50 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß und schlank. Er hatte ein schmales Gesicht, wenig Haare oder gar eine Halbglatze und sprach akzentfreies Deutsch.

"Weitere Recherchen des Polizeipräsidiums Karlsruhe haben ergeben, dass vorwiegend in den ersten beiden Monaten dieses Jahres im ganzen Land Baden-Württemberg unbekannte Täter mit derselben Vorgehensweise erfolgreich waren", so die Polizei weiter. "Vor diesem Hintergrund sollte man sich zur Schadensvermeidung unbedingt vorher bei dem angegebenen Empfänger rückversichern, ob auch alles seine Richtigkeit hat. Im Verdachtsfall sollte umgehend die Polizei eingeschaltet werden."