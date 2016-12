In einer Pressemitteilung warnt die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) vor fingierten Rechnungen. Seit einigen Tagen hätten sowohl Unternehmen als auch Privatpersonen betrügerische Emails von einer sogenannten "AVG ALBTAL-VERKEHRS-GES. MBH" erhalten.

Die AVG weist darauf hin, dass diese Rechnungen nicht von ihr in Auftrag gegeben wurden und trotz einer gewissen Namensähnlichkeit keinerlei Verbindung zu dem Verfasser dieser Emails besteht. Die AVG empfiehlt daher, nicht auf diese E-Mail zu reagieren und den Rechnungsbetrag nicht zu bezahlen.

Kein Logo, falsche Nummer und gefährliche Links

Gleichzeitig warnt die AVG davor, die in diesen betrügerischen E-Mails enthaltenen Links zu öffnen. "Diese beinhalten in der Regel Schadsoftware, welche Computer-Systeme zerstören oder für Hackerangriffe anfällig machen können", so die Warnung.

Deshalb rät die AVG, solche Emails zu löschen bzw. diese vor dem Löschen auf eine Sperrliste zu setzen, damit man keine weiteren "Rechnungen" dieses Absenders erhält und der in der E-Mail enthaltene Link nicht versehentlich geöffnet wird.

Die AVG mahnt: Man verschicke keine Rechnungen ohne das übliche Unternehmenslogo. Weiterhin sei die Telefonnummer (08802-90015), welche in der "Rechnung" angegeben sei, falsch. "Bei der angegebenen Telefonnummer handelt es sich um die Vorwahl des Landkreises Weilheim-Schongau in Bayern", so das Verkehrsunternehmen abschließend.