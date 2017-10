Wie die Polizei berichtet, erlebten zwei Senioren aus Karlsruhe am Mittwoch eine etwas andere Form des Enkeltricks. Bereits am Montag wurden die 92-Jährige und der 88-Jährige auf der Straße von einer Frau angesprochen, die sich als ihre Enkelin ausgab. Das allein genügte der Betrügerin allerdings nicht.

"Da beide seh- und gehbehindert sind, ließen sie sich zunächst auf ein Gespräch ein", schildert die Karlsruher Polizei das Vorgehen der Betrügerin. Als das Ehepaar im Laufe der Unterhaltung allerdings feststellte, dass es sich bei der Frau nicht um ihre Enkelin handelte, gingen sie davon.



Am Mittwochnachmittag suchte dieselbe Frau das Ehepaar zu Hause auf und drängte sie, unter dem Vorwand, sie wolle ihnen einen Besuch abstatten, die Wohnung zu öffnen und stellte ein Geschenk in Aussicht. "Die beiden Senioren ließen sich aber nicht beirren und verweigerten der Unbekannten den Zutritt", so die Polizei.



Die Frau wird wie folgt beschrieben: zirka 30 Jahre alt, korpulent, blondes, kurzes Haar, trug eine dunkle Jacke und war vermutlich mit einem Mann in einem großen dunklen Pkw unterwegs. Zeugen und Betroffene werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721 939-5555, zu melden.