Eine Autodiebin hat sich in der Nacht auf Montag selbst ein Bein gestellt. Wie die Karlsruher Polizei mitteilt, wurden Beamte auf der A5 auf ein Pannenfahrzeug mit der 22-Jährigen darin aufmerksam. Das Auto war aber scheinbar nicht nur falsch betankt, sondern auch als gestohlen gemeldet.

Wie die Polizei mitteilt, wurde von Verkehrsteilnehmern gegen 3 Uhr ein Pannenfahrzeug in der Baustelle zwischen Karlsruhe und Rastatt gemeldet. Als die Polizeibeamten am Fahrzeug angekommen waren, nahmen sie Kontakt mit der Fahrerin auf. Diese gab an, den Mercedes falsch betankt zu haben, weswegen das Auto stehen blieb.

Als die Polizisten das Auto anschließend genauer unter die Lupe nahmen stellte sich heraus, dass der Mercedes einige Stunden zuvor in Kehl als gestohlen gemeldet wurde. "Die 22-jährige Dame wurde daraufhin vorläufig festgenommen und das Fahrzeug sichergestellt. Nach Durchführung der ersten Maßnahmen wurde die weitere Sachbearbeitung anschließend von den Beamten des Polizeireviers Kehl übernommen," so die Polizei in der Mitteilung an die Presse.