vor 3 Stunden Karlsruhe Falsch abgebogen: Auto stößt in Rüppurr mit Bahn zusammen

Am Donnerstagabend wollte eine Autofahrerin in Karlsruhe-Rüppurr abbiegen, obwohl nur eine Ampel für den Geradeausverkehr grün angezeigt hat. Und so kollidierte sie mit einer Bahn, die in Richtung Ettlingen unterwegs war.