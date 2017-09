vor 1 Stunde Karlsruhe Faires Projekt: Karlsruhe hat jetzt seinen eigenen "Fächerkaffee"

Am 15. September startet bundesweit die Faire Woche, welche die Themen fairen Handel und Nachhaltigkeit in den Fokus rücken soll. Auch Karlsruhe steuert in diesem Jahr ein Projekt bei: den Fächerkaffee. Doch was macht den Kaffee so besonders?