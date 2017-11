vor 1 Stunde Bad Herrenalb Fahrkarten-Automaten aufgebrochen: Einbrecher entwenden Bargeld

Unbekannte Täter haben am Montag gegen 2.30 Uhr in Bad Herrenalb mehrere Züge in einem Straßenbahndepot aufgebrochen. Der Gesamtschaden beträgt nach Angaben der Polizei mehrere tausend Euro.