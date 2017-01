Am Donnerstag hat sich ein Fahrgast bei einer Notbremsung einer Bahn in Karlsruhe verletzt. Schuld an der Bremsung war allerdings kein Unfall, sondern wahrscheinlich ein technischer Defekt, so die Polizei. Das betroffene Fahrzeug ist eine Bahn des Typs Citylink NET2012. Ein Zusammenhang zu den bisherigen Problemen gebe es allerdings nicht.

Bereits seit rund zwei Monaten kämpfen die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) mit den Problemen der "Pannenbahn" des Typs Citylink NET2012. Immer wieder sei es zu außerplanmäßigen Zwangsbremsungen gekommen. In der vergangenen Woche schien das Problem erkannt zu sein. Am Donnerstagabend wurde nun eine Person bei einer Zwangsbremsung verletzt.

Wie die Polizei in einer Pressemeldung berichtet, sei es wohl aufgrund eines technischen Defekts am Donnerstagabend in Karlsruhe zur Zwangsbremsung einer Straßenbahn gekommen. Eine ältere Dame kam hierbei zu Sturz und erlitt mehrere Verletzungen.

Plötzliche Notbremsung an der Yorkstraße

Den ersten Feststellungen der Verkehrspolizei zufolge befand sich die 70-Jährige gegen 20 Uhr in der Straßenbahn der Linie S2. Im Bereich der Haltestelle Yorkstraße kam es aufgrund einer technischen Störung ohne Vorwarnung zu einer Notbremsung der Bahn. Durch die plötzlich einsetzende Bremswirkung kam die Frau zu Fall und zog sich bei ihrem Sturz Verletzungen am Kopf und der Wirbelsäule zu. Die Verletzte wurde von zunächst vor Ort versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Eine ka-news-Nachfrage bei den VBK ergab: Bei der betroffenen Bahn der Linie S2 handelte es sich um ein Fahrzeug der NET-Baureihe. Aber: Der Vorfall stünde in keinem Zusammenhang mit der bereits bekannten Bremsproblematik, so VBK-Pressesprecher Nicolas Lutterbach.

Ursache sei bei diesem Fahrzeug ein Wackelkontakt einer Kabelverbindung im Türbereich gewesen. Die Steuereinheit solle verhindern, dass die Bahn mit einer geöffneten Tür fährt. In diesem Fall sei die Tür geschlossen gewesen, aufgrund des Wackelkontaktes habe das System aber eine Notbremsung ausgelöst.

Im Augenblick seien rund die Hälfte der vorhandenen NET-Bahnen im Karlsruher Streckennetz unterwegs. In der vergangenen Woche war angedeutet worden, dass die Probleme mit Hilfe einer technischen Modifikation behoben werden könnten. Die genaue Ursache ist aber weiterhin unklar. Und so können die NET-Fahrzeuge weiterhin nicht fest in den Betriebsablauf eingeplant werden.

