Fahrerflucht mit 2,3 Promille: Polizei hält in Karlsruhe betrunkenen Autofahrer auf

Ein Motorradpolizist hat am Donnerstagabend einen Autofahrer angehalten - und dabei eine gute Nase bewiesen. Denn der Audifahrer war erheblich alkoholisiert und war zudem kurz zuvor gegen ein geparktes Auto gefahren.

Ein Motorradfahrer der Verkehrsüberwachung hat am frühen Dienstagabend in der Rheinhafenstraße einen in westlicher Richtung fahrenden Audifahrer kontrollierte. Dabei stellte sich heraus, dass der gestoppte 64-Jährige mit 2,3 Promille erheblich alkoholisiert war und damit eine Blutentnahme wie auch die Beschlagnahme seines Führerscheins vorgezeichnet waren.

Die angeblich bereits sechs Wochen alten Beschädigungen an seinem Audi konnten auch einem erst wenige Minuten zurückliegenden Unfall zugeschrieben werden. In der Silcherstraße war der Mann offensichtlich zu weit nach rechts geraten und gegen ein parkendes Auto geprallt. Trotz eines angerichteten Schadens von etwa 8.000 Euro hatte der 64-Jährige danach die Fahrt ohne anzuhalten fortgesetzt.