vor 3 Stunden Stuttgart Experte skeptisch: Gipfeltreffen gegen Gewalt in Stadien

Gipfeltreffen für Sicherheit in Fußballstadien wie an diesem Montag in Stuttgart sind aus Sicht des Fanforschers Harald Lange unwirksam. "In 40 Jahren haben solche Konferenzen nie zu Eindämmung von Gewalt im Fußball geführt", sagte der Sportwissenschaftler aus Würzburg der Deutschen Presse-Agentur.