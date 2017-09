vor 1 Stunde Karlsruhe Exhibitionist in der S4: Mann entblößt sich auf dem Weg nach Jöhlingen

Am Wochenende hat sich ein Mann in einer Stadtbahn, zwischen Durlacher Tor und Jöhlingen West, entblößt und vor zwei Jugendlichen sexuelle Handlungen an sich durchgeführt. Die Polizei sucht den Mann nun.