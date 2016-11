Beim Bundesligaspiel Borussia Dortmund - Karlsruher SC am Samstag (16.11.1996) im Dortmunder Westfalenstadion ist der Dortmunder Lars Ricken (vorn) schneller am Ball als Thomas Häßler.

Wie üblich will RTL sich zu derartigen Berichten nicht äußern. Zurzeit trainiert Häßler den Berliner Bezirksligisten Club Italia. Anfang des Jahres nahm er an der RTL-Tanzshow "Let's Dance" teil.

Thomas "Icke" Häßler war zudem von 1994 bis 1998 in insgesamt 118 Spielen für den Karlsruher SC tätig. Dabei schoss er 28 Tore. Sein wichtigstes Tor erzielte er allerdings in der Qualifikation zur WM 1990, welches den Anfang des Wegs zum Weltmeistertitel darstellen sollte. Insgesamt trug Häßler in 101 Länderspielen das deutsche Trikot.