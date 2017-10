Die Nutzung der Europahalle erhitzt noch immer die Gemüter in Karlsruhe. Als Notlösung soll diese für die Basketballer der PSK Lions ertüchtigt werden. Die Kult-Fraktion kritisiert nun die "Ungleichbehandlung von Sportvereinen und Sportarten bei der exklusiven Öffnung der Europahalle".

Die Ertüchtigung der Europahalle für die Karlsruher Basketballer ist notwendig, weil die eigentlich geplante Leichtbauhalle doch nicht nach Karlsruhe kommen wird. Da die Karlsruher Basketballer aber nach dem Aufstieg eine Halle mit größerer Kapazität benötigen, will die Stadt die eigentlich aus Brandschutzgründen gesperrte Europahalle fit machen - allerdings nur als Übergangslösung und ausschließlich für die Spiele der PSK Lions, nicht aber für die anderen Sportarten.

Stadträte kritisieren Notlösung der Stadt

Die Karlsruher CDU-Fraktion hatte das Vorgehen der Stadt bereits kritisiert. Und auch die Kult-Fraktion zeigt sich mit dem Vorgehen der Stadt alles andere als zufrieden. "Bereits vor zwei Jahren wollten wir von der Stadtverwaltung wissen, ob die Europahalle mit überwiegend organisatorischen Maßnahmen für Sportevents geöffnet werden kann. Damals teilte uns das Bürgermeisteramt strikt mit: bis zum Umbau der Halle unmöglich", so Stadtrat Max Braun.

Der Kult-Fraktionsvorsitzender Erik Wohlfeil wundert sich über die Ausnahmegenehmigung für die Basketballspiele nicht wirklich: "Wir hatten an der Auskunft der Verwaltung schon damals gezweifelt. Jetzt fragen wir uns: Warum gilt diese Ausnahmegenehmigung nicht auch für andere Sportvereine und Verbände bei großen Sportveranstaltungen?"

"Spitzensport muss sich wieder präsentieren können"

Die Kult-Fraktion nennt konkret den Leichtathletikverband und die Zweite-Liga-Volleyballer des SSC Karlsruhe für deren Spitzenspiele. Das sind aus Sicht der Fraktion immer noch Ausnahmen von der grundsätzlichen Schließung der Hallen für Veranstaltungen.

"Eine Ungleichbehandlung der Sportvereine und Sportarten in Karlsruhe geht gar nicht. Der gesamte Spitzensport in unserer Stadt muss sich wieder in der Öffentlichkeit präsentieren können", findet Braun. Die ausnahmsweise Öffnung der Europahalle sei der erste Schritt. Alles weitere ergäbe sich, wenn die Verwaltung endlich ihre Hausaufgaben in Sachen "zukünftige Großsporthallen" gemacht habe. Stadtrat Wohlfeil: "Seit drei Jahren liegen Aufträge des Gemeinderats vor – Abarbeitung mangelhaft."