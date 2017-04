2014 musste die Europahalle wegen erheblicher Mängel im Brandschutz geschlossen werden. Seitdem wartet Karlsruhe auf eine Entscheidung, wie mit der Halle verfahren wird. Seit der vergangenen Gemeinderatssitzung stehen zwei Modelle zur Wahl, die geprüft werden. Die ka-news-Leser haben dabei einen klaren Favoriten.

Vor kurzem hat der Gemeinderat die Beschlussvorlage der Stadt zur Sanierung der Europahalle mehrheitlich abgelehnt und stattdessen die Prüfung zweier Modelle in Auftrag gegeben. In einer nicht repräsentativen Umfrage von ka-news sollten die Leser ihre bevorzugtes Modell angeben. Das taten insgesamt 1389 Menschen, die an der Umfrage teilnahmen. Das Ergebnis fällt deutlich aus. Doch es gibt auch viel Kritik.

Die deutliche Mehrheit (69,47 Prozent) sprach sich für eine Sanierung von 21 Millionen Euro zur Nutzung als (Ball-) Sporthalle aus. 23,69 Prozent plädierten für die einfache Sanierung für neun Millionen Euro. 6,84 Prozent hatten keine Meinung zu dem Thema.

Viele Nutzer kritisieren die langen Entscheidungswege der Stadträte: "Die Schließung der Europahalle erfolgte 2014. Knapp 3 Jahre später hat man noch immer keine Entscheidung getroffen wie man das Problem lösen will. Das ist absolut untragbar", meint beispielsweise Ramius in der Kommentarspalte unter dem Artikel.

Eine "Hysterie um den Brandschutz"

Viele können zudem nicht ganz nachvollziehen, warum die Europahalle überhaupt saniert werden muss. Nachteule bemängelt wie viele andere die "Hysterie um den Brandschutz", die er als "übertrieben" bezeichnet: "Die Hysterie wird geschürt von Leuten, die an der Nachrüstung kräftig verdienen", kritisiert er. Auch der Karlsruher Baubürgermeister Michael Obert äußert sich in den Kommentaren: Er hält die Brandschutzkosten für das geringste Problem. Stattdessen macht er die Sportverbände für die hohen Sanierungskosten verantwortlich:

"Jede Sportart will ihre 'Spezialhalle'". In eine ähnliche Kerbe schlägt peddersenn: "Ich sehe in der ganzen Aktion eher eine Folge der immer weiter ins Uferlose abdriftenden Bestimmungen und Auflagen für alles und jedes." Für einen radikalen Schnitt plädiert dagegen myopinions: "Platt machen und den Platz mit Sozialwohnungen bebauen!" Er verweist dabei auf die freien Kapazitäten des Messegeländes.

