Ettlinger Straße gesperrt: Buslinie 10 für zwei Wochen umgeleitet

Wegen der Sperrung nimmt die Buslinie 10 in den nächsten zwei Wochen eine Umleitungsroute, so die VBK. Von der Haltestelle Kongresszentrum kommend biege der Bus rechts in die Baumeisterstraße, dann links in die Finterstraße ein. Anschließend fädle sich der Bus wieder in die Ettlinger Straße ein und fährt weiter auf seiner regulären Route zur Haltestelle Ettlinger Tor. Die Rückfahrt zum Hauptbahnhof erfolgt über die Ettlinger Allee.