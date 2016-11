Es war Brandstiftung: Polizei verhaftet Täter nach Feuer in der Tullastraße

Bereits kurz nach dem Feuerwehreinsatz in der Nacht zum Donnerstag hat es sich angedeutete: Ein Feuer in der Tullastraße wurde vorsätzlich ausgelöst. Die Polizei hat einen Verdächtigen verhaftet, der auch schon ein Geständnis abgelegt hat.

Ein 28-jähriger Mann steht im Verdacht, am Mittwochabend in einem mehrstöckigen Wohnhaus in der Tullastraße einen Brand gelegt zu haben. Der Tatverdächtige soll hierzu gegen 23.35 Uhr einen Sicherungskasten und zwei Kinderwagen im Erdgeschoss des Wohnhauses angezündet haben.

Aufgrund der Alarmauslösung mehrerer Rauchmelder und des besonnenen Verhaltens der Anwohner konnte durch die Berufsfeuerwehr Karlsruhe und die Freiwilligen Feuerwehr Hagsfeld glücklicherweise Schlimmeres verhindert werden.

Täter legt ein Geständnis ab

Insgesamt mussten 15 Bewohner von Rettungskräften versorgt werden, die aber allesamt nach der Behandlung und Lüftung des Treppenhauses durch die Feuerwehr in ihre Wohnungen zurückkehren konnten. Der Sachschaden beziffert sich derzeit schätzungsweise auf etwa 20.000 Euro.

Mit Hilfe von Zeugenhinweisen konnte schnell der 28-Jährige als Tatverdächtiger identifiziert und festgenommen werden. Das berichten nun die Staatsanwaltschaft und die Polizei aus Karlsruhe in einer Pressemeldung. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille.

Im Zuge der Ermittlungen legte der Mann ein Geständnis ab, in dem er auch eine weitere ähnliche Tat einräumte. Nach einer Nacht im Polizeigewahrsam wurde der Tatverdächtige am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt, der dem Antrag der Staatsanwaltschaft folgte und gegen den 28-Jährigen wegen Verdachts der schweren Brandstiftung Haftbefehl erließ.