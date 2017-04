Es geschah in den frühen Morgenstunden: Im Mai des vergangenen Jahres wurde ein 18-Jähriger in Forst von einem Auto angefahren. Der Fahrer flüchtete und ließ den jungen Mann schwer verletzt liegen. Seit Montag muss er sich vor dem Karlsruher Landgericht verantworten.

Für das glückliche Brautpaar und die Familie hätte der 7. Mai des vergangenen Jahres eigentlich ein glücklicher Tag werden sollen. An diesem Tag wurde in Forst Hochzeit gefeiert. Doch nun muss sich ein Familienmitglied, der Cousin der Braut, vor den Karlsruher Richtern verantworten. Die Anklage: versuchter Mord. Ihm wird vorgeworfen, auf dem Heimweg mit dem Auto seiner Mutter einen damals 18-Jährigen angefahren und ihn lebensgefährlich verletzt auf der Straße liegengelassen zu haben.

"Ich habe es nicht gemerkt"

Heute, rund ein Jahr nach der Unfallnacht, kann sich der 33-jährige Angeklagte noch immer nicht erklären, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Fest steht, dass in den frühen Stunden des 8. Mai 2016 ein damals 18-Jähriger, der auf Krücken auf dem Gehweg entlang der Hambrücker Straße in Forst unterwegs war, von einem Auto angefahren und anschließend rund 13 Meter über die Fahrbahn geschleudert wurde. Dabei erlitt er mehrere schwere Verletzungen, unter anderem einen mehrfachen Schädelbasisbruch.

Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um den lebensgefährlich Verletzten zu kümmern. Der Angeklagte hatte sich rund drei Wochen nach der Tat über seinen Rechtsanwalt selbst gestellt und bereits in Teilen ein Geständnis abgelegt. Die Staatsanwaltschaft erhob daraufhin Anklage wegen versuchten Mordes durch Unterlassen, fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Auch bei der Befragung zum Auftakt des Prozesses räumt der Angeklagte am Montag den Unfall in Teilen ein, betont aber immer wieder, dass er nicht bemerkt habe, dass er den 18-Jährigen angefahren habe. Vielmehr sei er davon ausgegangen, einen Granit-Steinblock am Rand der Fahrbahn gerammt zu haben. Dass er kaum noch Erinnerungen an die Tatnacht hat, könnte auf den massiven Alkoholkonsum zurückzuführen sein.

Bier, Wein, Schnaps und Cocktails

So sei die Hochzeits-Feierlichtkeit am Vortag gegen 11 Uhr gestartet. Bis zum Unfall am folgenden Morgen gegen 2.30 Uhr habe er "den ganzen Tag immer mal wieder ein Bier getrunken". Zudem habe er über den Tag verteilt noch etwa zwei Flaschen Wein, mehrere Cocktails und zehn bis 15 Schnäpse zu sich genommen, so der Angeklagte vor Gericht.

Obwohl Familienmitglieder ihm angeboten hätten, ihn von der Feier nach Hause zu fahren und sogar versucht hätten, ihm den Autoschlüssel abzunehmen, habe er sich als sich die Feier auflöste hinter das Steuer gesetzt. Heute kann sich der Angeklagte nicht mehr erklären, warum er losfuhr. Auch an die Fahrt selbst habe er keine Erinnerungen mehr.

Einzig an den Aufprall erinnert er sich, der sich bereits wenige Meter nach Beginn der Fahrt in der Hambrücker Straße in Forst ereignet hatte. Doch statt eines Steines, wie er dachte, hatte er offenbar den 18-Jährigen angefahren. Wie die Sachverständigen beim Prozess rekonstruieren, wurde der junge Mann von der rechten Seite des BMWs erfasst, auf die Motorhaube geschleudert und knallte seinem Kopf in die Windschutzscheibe. Trotz der gesplitterten Windschutzscheibe und eines platten Vorderrads setzte der 33-Jährige seine Fahrt fort, bis er nach rund fünf Kilometern an seiner Wohnung ankam.

Angeklagter war bereits mit Alkohol am Steuer erwischt worden

Erst am Sonntagnachmittag habe er die Schäden dann wahrgenommen, aber sie noch immer nicht mit dem angefahrenen jungen Mann in Verbindung gebracht - obgleich ihm seine Mutter am Telefon von diesem Unfall erzählte. Stattdessen machte sich der 33-Jährige mit einem Freund an den Reifenwechsel, in der Montagnacht brachte er das Unfallfahrzeug dann zu den Eltern, die anschließend die Reparatur in die Wege leiteten.

Warum er sich erst nach drei Wochen gestellt habe? Er habe mit der Situation nicht richtig umzugehen gewusst, erklärt der Angeklagte. Zudem habe er "Angst vor dem erneuten Ärger mit der Polizei" gehabt. Denn bereits 2007 war er alkoholisiert am Steuer erwischt worden und hatte danach für eineinhalb Jahre den Führerschein abgeben müssen.

Opfer spürt noch immer die Unfallfolgen

Und das Unfallopfer? Der junge Mann kann zur Beschreibung des Unfallhergangs nur wenig beitragen. Durch die schwere Kopfverletzung hätte seine Erinnerungen erst 12 Tage nach dem Unfall wieder eingesetzt, wie er angibt. Insgesamt musste er nach dem Unfall rund zwei Monate stationär im Krankenhaus und in der Reha verbringen. Noch heute leidet er unter einem stellenweise Taubheitsgefühl am Kopf und teilweise unter Konzentrationsschwierigkeiten. Seine Ausbildung habe er glücklicherweise aber fortsetzen können, so der Geschädigte.

Am Ende der Befragung des Unfallopfers richtete auch der Angeklagte 33-Jährige sein Wort an den heute 19-Jährigen. "Es tut mir so leid", entschuldigte er sich für den Unfall. Die Urteilsverkündung ist in der kommenden Woche geplant.

