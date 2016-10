Ernst-Schneider-Preis: Auszeichnung wird in Karlsruhe verliehen

Anzeige

Seit 45 Jahren werden Autoren ausgezeichnet, die wirtschaftliches Wissen und wirtschaftliche Zusammenhänge allgemein verständlich vermitteln. "Über tausend Beiträge zu gesellschaftlichen Themen wie Steuergerechtigkeit, Zuwanderung, TTIP und Mittelstand seien in diesem Jahr eingereicht worden", so die Verantwortlichen in einer Pressemitteilung.

Am Montag, 17 . Oktober, geben die Juroren die Gewinner des Ernst-Schneider-Preis 2016 bekannt. Im ZKM wird dazu eingeladen, die besten Wirtschaftsbeiträge kennenzulernen und bei den Entscheidungen in den Kategorien Fernsehen, Hörfunk, Online und Print dabei zu sein.

Erwartet werden der Präsident der IHK Karlsruhe Wolfgang Grenke, der Vorsitzende des Ernst-Schneider-Preis, Walter Richtberg sowie die Wirtschaftsministerin von Baden-Württemberg Nicole Hoffmeister-Kraut. In den verschiedenen Jurys entscheiden unter anderem FAZ-Herausgeber Werner D'Inka, SWR-Intendant Peter Boudgoust und ka-news-Geschäftsführer Felix Neubüser.