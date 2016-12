Am Donnerstagabend haben falsche Polizisten in Karlsruhe in mindestens elf Fällen versucht, an das Vermögen älterer Menschen zu kommen. Die Polizei ruft daher zur Vorsicht auf.

Erneut haben Betrüger in Karlsruhe versucht an das Vermögen von älteren Menschen, in erster Linie Frauen, zu gelangen. Im Laufe des Donnerstagabends kam es zu mindestens elf Anrufen durch angebliche Angehörige der Karlsruher Polizei, bei denen die Frauen über ihre Vermögensverhältnisse ausgefragt wurden. '

Hierbei erschien in den Telefondisplays der Angerufenen eine Nummer welche annähernd der tatsächlichen Zentralnummer des Polizeipräsidiums Karlsruhe entspricht (Methode des Call ID Spoofing). Glücklicherweise kam es in keinem der bislang bekannt gewordenen Fälle zu einem schädigenden Ereignis. In erster Linie auf Grund von Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Anrufer.