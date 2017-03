vor 1 Stunde Offenburg Ermittler rätseln nach Anschlagsdrohung in Offenburg über das Motiv

Bei der Drohung am Wochenende in Offenburg hat nach Erkenntnissen der Ermittler keine konkrete Anschlagsgefahr bestanden. Der festgenommene Tatverdächtige hätte keinen Anschlag verüben können, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Karlsruhe am Dienstag.