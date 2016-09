Anzeige

Der Betrieb in den Gebäuden 20.11 und 20.14 wurde laut Pressemitteilung unverzüglich eingestellt. "Auch in der Vergangenheit hat das KIT seit Bekanntwerden der PCB-Belastung bereits Maßnahmen ergriffen und den Umzug der betroffenen Einheiten in eigens für diesen Zweck angemietete Gebäude geplant", teilt das Institut mit.

Neuerliche Messungen bei den in den vergangenen Tagen herrschenden hohen Temperaturen hätten nun zu unerwartet hohen Messwerten geführt. Daher habe man sich vorsorglich zur kompletten Einstellung des Betriebs in den betroffenen Gebäuden entschlossen, um eine gesundheitliche Gefährdung der Beschäftigten und Studierenden auszuschließen. Die Mitarbeiter arbeiten derzeit im Homeoffice, wie Monika Landgraf, Pressesprecherin des KIT, im Gespräch mit ka-news.de erklärt.

BUND kritisiert KIT und fordert Antworten

In einer eigenen Pressemitteilung zeigt sich der BUND Karlsruhe über diese Entwicklung besorgt. "Zur Frage der Gefährlichkeit von PCB in der Atemluft erreichten in den letzten Tagen den Ortsverband Karlsruhe des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) zahlreiche Anfragen von Studierenden und Beschäftigten des KIT", heißt es hier.

Der BUND Karlsruhe fordert das KIT deshalb auf, umgehend darüber zu informieren, welche PCB-Belastung in den Gebäuden 20.11. bis 20.14 auf der nördlichen Seite des Schlossplatzes am KIT besteht. Ebenso fordert der BUND, dass durch ein Untersuchungsprogramm sichergestellt wird, dass keine weiteren PCB-Belastungen in anderen Gebäuden unentdeckt die Studierenden und Mitarbeitenden am KIT gefährden.