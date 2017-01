vor 1 Stunde Karlsruhe Erhebliche Behinderungen: Bahn erfasst am Kaiserplatz Auto beim Wenden

Am Montagnachmittag kam es am Kaiserplatz in Karlsruher zu einer Kollision zwischen einer 41-jährigen Autofahrerin und einer Straßenbahn der Linie S5. Die Autofahrerin erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen, der Straßenbahnführer sowie die Fahrgäste blieben unverletzt.